В телекоммуникационной компании "Vodafone" объяснили абонентам, что сейчас происходит со связью и почему могут наблюдаться сложности.

На фоне массовых отключений электроэнергии абоненты Vodafone впрочем, как и других мобильных операторов жалуются, что не получают услуги в полной мере. Мол, за тарифы платят, а Интернет и мобильная связь работают с перебоями.

«Подключили на год – только ваш водофон не работает. Сети нет вообще во время обесточений. Сразу исчезает. И смысл? Хорошо устроились - деньги списали, а услуги нет», - сообщила одна из абоненток Vodafone, реагируя на предложение оператора подключить услугу Год без абонплат.

В Vodafone отметили, что работа мобильной сети в условиях нестабильного электроснабжения – это также форс-мажор для компании.

Мобильный оператор пояснил, что работа базовых станций напрямую зависит от электропитания.

«С отключением света люди массово переходят из домашнего интернета на мобильный. Нагрузка на сеть критически растет. Из-за этого снижается скорость и быстрее разряжаются аккумуляторные батареи базовых станций, соответственно они быстрее отключаются», - пояснили в Vodafone причину проблем со связью.

Абонентке также предложили обратиться в частных сообщениях, подробно рассказав о своих проблемах.

"Это поможет нашим техническим специалистам проверить, как ситуацию можно улучшить", - заверили в Vodafone.

Отметим, что в это время Vodafone предложил своим абонентам забыть о ежемесячных платежах. Сделать это можно с услугой «Год без абонплат». Таким образом, абонент оплачиваете тариф сразу на 12 месяцев и пользуется услугами. И больше не нужно беспокоиться, что вы забыли пополнить счет вовремя.

Услуга действует как для абонентов контракта, так и подписки.

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