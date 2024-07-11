В компании «Vodafone» предоставили важное разъяснение проблем с Интернет-связью, возникающих из-за масштабных отключений электроэнергии.

В связи с действием графиков отключения электроэнергии по всей стране пользователи мобильной связи и Интернет постоянно сталкиваются с трудностями.

Либо интернет становится недостаточно быстрым, либо его вообще нет. Некоторые абоненты мобильных операторов также жалуются на полное отсутствие мобильной связи.

На проблемы жалуются и абоненты Vodafone . В частности, плохой мобильный Интернет.

«Водафон, делайте что-нибудь! Интернета нет от слова совсем. Ни 3g, ни Lte. Я оплачиваю услугу, не пользуюсь даром, поэтому прошу мне ее предоставить. И не надо рассказывать об отключении света, поэтому возрастает нагрузка и т.д. Почему-то в киевстаре такого нет. Или у них свет не отключают? Может, за более чем два года войны можно было позаботиться об альтернативном питании?» , - пожаловалась абонентка Vodafone на странице оператора в Facebook.

В компании Vodafone отреагировали на замечания.

«Специалисты активно работают над ситуацией. С каждым днем ​​подобных сложностей становится все меньше…», - заверили в Vodafone.

Еще одна абонентка Vodafone сообщила, что «во время отключения света нет ни сети, ни мобильного интернета».

В компании согласились, что "ухудшение качества покрытия действительно неприятная ситуация, ведь когда исчезает электропитание в городе, базовые станции работают на встроенных аккумуляторах".

"К большому сожалению, эти батареи не способны держать заряд вечно, поэтому в определенных районах покрытие может исчезать", - пояснили в Vodafone.

В таком случае абонентам советуют обратиться в Vodafone в личные сообщения, чтобы были переданы данные ответственным специалистам для восстановления сети.

"Также вы можете воспользоваться услугой "Национальный роуминг", подключившись к доступной сети в ручном режиме", - советуют в компании.

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