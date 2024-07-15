В Укренерго розповіли, коли може поменшати віялових відключень в країні.

Аномальна спека спричинила складну ситуацію в енергосистемі не лише в Україні, а й на всьому континенті. Однак в Україні основною проблемою залишаються постійні обстріли, що ускладнюють доступ до енергогенерації. Незважаючи на це, вже незабаром ситуація може покращитися, і віялових відключень стане менше.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" 11 липня розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Він зазначив, що поки тримається аномальна спека, ситуація з віяловими відключеннями буде однаковою для всіх регіонів України. Однак ближче до кінця липня або початку серпня, коли спека почне спадати, можна очікувати поступового покращення. "Покращення не буде миттєвим, воно прийде поступово. І важливо враховувати можливість масованих обстрілів. Якщо вони не будуть масованими, енергетиці стане легше", — додав Кудрицький.

Він також повідомив, що вже у вересні та жовтні Україна має шанс уникнути багатогодинних відключень, які зараз є актуальними.

Як змінити українську енергосистему, щоб убезпечити її від атак

Головним принципом, який дозволить убезпечити енергосистему від атак, є децентралізація. За словами Кудрицького, українська енергетика побудована за радянським принципом, що робить її вразливою до ударів.

"Натомість двох чи півтора десятка старих радянських великих електростанцій потрібно буде збудувати сотні або тисячі менших сучасних станцій, заснованих на газовій, вітровій та сонячній генерації. Така кількість невеликих станцій буде настільки великою, що росіяни просто не зможуть їх знищити", — пояснює Кудрицький.

Крім того, такі електростанції будуть виробляти дешевшу електроенергію, оскільки не потребуватимуть дорогого палива, і їхня генерація буде більш екологічною.

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