Аномальная жара повлекла за собой сложную ситуацию в энергосистеме не только в Украине, но и на всем континенте. Однако в Украине основной проблемой остаются постоянные обстрелы, затрудняющие доступ к энергогенерации. Несмотря на это, уже вскоре ситуация может улучшиться, и веерных отключений станет меньше.

Об этом в интервью "Украинской правде" 11 июля рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил, что пока держится аномальная жара, ситуация с веерными отключениями будет одинаковой для всех регионов Украины. Однако ближе к концу июля или началу августа, когда жара начнет спадать, можно ожидать постепенного улучшения. "Улучшение не будет мгновенным, оно придет постепенно. И важно учитывать возможность массированных обстрелов. Если они не будут массированными, энергетике станет легче", - добавил Кудрицкий.

Он также сообщил, что уже в сентябре и октябре Украина имеет шанс избежать многочасовых отключений, которые сейчас актуальны.

Как изменить украинскую энергосистему, чтобы обезопасить ее от атак

Главным принципом, который позволит обезопасить энергосистему от атак, является децентрализация. По словам Кудрицкого, украинская энергетика построена по советскому принципу, что делает ее уязвимой к ударам.

"Вместо двух или полутора десятков старых советских крупных электростанций нужно будет построить сотни или тысячи меньших современных станций, основанных на газовой, ветровой и солнечной генерации. Такое количество небольших станций будет настолько большим, что россияне просто не смогут их уничтожить", — объясняет Кудрицкий.

Кроме того, такие электростанции будут производить более дешевую электроэнергию, поскольку не будут нуждаться в дорогом топливе, и их генерация будет более экологичной.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история