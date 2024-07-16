Енергетики попередили, яким чином відключатиметься електроенергія у вівторок, 16 липня – без світла доведеться сидіти ще більше.

Енергетики «ДТЕК» оприлюднили графік відключень електроенергії на 16 липня, пише Politeka.net.

«16 липня діятимуть графіки стабілізаційних відключень з 00:00 до 24:00, згідно з командою Укренерго. Відключення відбуватимуться в сірій та в світло-сірій зоні», - попередили в «ДТЕК Київські електромережі».

Про жорсткі графіки відключень попереджають і в «Укренерго».

«16 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби. З 00:00 до 2:00 і з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги», - попереджають енергетики «Укренерго».

Ця інформація приголомшила українців. Мовляв, світла не буде майже цілий день.

Також люди продовжують скаржитись на те, що електроенергію вмикають і вимикають не за графіком.

«Світло вимкнули в 21.00 , зараз 5.00 ранку, світла немає. Чому? Далі відключення з 6.00. Це що?»,

«Дивилась статистику по своєму будинку за тиждень 01.07 - 07.07 та 08.07 - 14.07, різниця у наявності світла мінус !!8!! годин. Сьогодні відключать ще гірше попереднього тижня»,

«Чому такі жорсткі графіки діють тільки для окремих областей? Це тиск на громадян?»,

«Мда, за 24 години, світло було тільки по 2 години. Вчора в 21.00 до 4, потім до 6 було і знову з 6 до 13.00 не було, потім до 15 дали і знову з 15 і до 1 ночі... Питання: Що це за стабілізація така?...», - пишуть українці на сторінці «ДТЕК Київські електромережі» у Facebook.

В "ДТЕК", реагуючи на скарги, запевнили, що ані їм, ані "Укренерго" не подобається виключати світло, але це необхідно, щоб зберегти енергосистему.

"На жаль, поки графіки неможливо відмінити", - повідомили в "ДТЕК".

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