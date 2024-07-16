Энергетики предупредили, как будет отключаться электроэнергия во вторник, 16 июля – без света придется сидеть еще больше.

Энергетики ДТЭК обнародовали график отключений электроэнергии на 16 июля, пишет Politeka.net.

«16 июля будут действовать графики стабилизационных отключений с 00:00 до 24:00 согласно команде Укрэнерго. Отключения будут происходить в серой и светло-серой зоне», - предупредили в «ДТЭК Киевские электросети».

О жестких графиках отключений предупреждают и в «Укрэнерго».

«16 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение суток. С 00:00 до 2:00 и с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В другие часы будут задействованы три очереди», – предупреждают энергетики «Укрэнерго».

Эта информация ошеломила украинцев. Мол, света не будет почти целый день.

Также люди продолжают жаловаться, что электроэнергию включают и выключают не по графику.

«Свет выключили в 21.00, сейчас 5.00 утра, света нет. Почему? Дальше отключение с 6.00. Это что?",

«Смотрела статистику по своему дому за неделю 01.07 – 07.07 и 08.07 – 14.07, разница в наличии света минус !!8!! часов. Сегодня отключат еще хуже предыдущей недели»,

"Почему такие жесткие графики действуют только для отдельных областей? Это давление на граждан?»,

«Мда, за 24 часа, свет был только по 2 часа. Вчера в 21.00 до 4, потом до 6 было и снова с 6 до 13.00 не было, потом до 15 дали и снова с 15 и до 1 ночи... Вопрос: Что это за стабилизация такая?...» , - пишут украинцы на странице «ДТЭК Киевские электросети» в Facebook.

В ДТЭК, реагируя на жалобы, заверили, что ни им, ни Укрэнерго не нравится выключать свет, но это необходимо, чтобы сохранить энергосистему.

"К сожалению, пока графики невозможно отменить", - сообщили в ДТЭК.

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