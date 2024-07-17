Из-за аномальной жары пережить масштабные отключения электроэнергии стало еще сложнее – в ДТЭК отреагировали на новые многочисленные жалобы.

В частности, люди жалуются в адрес «ДТЭК» , что нельзя работать – электроэнергии стало еще меньше. В холодильниках портятся продукты, не выдерживает даже техника.

«Да имейте хоть каплю человечности – дайте хотя бы открыть холодильник, дайте хоть одну задачу, уже накопившихся тысяч по работе выполнить... Света сегодня еще не видел. Ночью даже поработать не даете..»,

«У нас не было света всю ночь, и вот уже пол дня, и пишут до 16:00 не будет, а с 18:00 снова выключат и уже до завтра. Такое ощущение, что над нами просто издеваются. Пересмотрите, пожалуйста, распределение поставок электроэнергии!»,

«Работать вообще не дают - ночью на 7 часов, сейчас снова на 7, потом дадут 2 часа и снова отключат до конца дня...»,

«По графику должны включить в 10-00. У меня сгорел бойлер. Заказала новый, привезли, а как его без света проверить? , - пишут украинцы на странице «ДТЭК Киевские электросети».

В «ДТЭК» отреагировали на страдания украинцев, заверив, что энергетикам не нравится выключать свет, но такая ситуация вынужденная, чтобы сохранить энергосистему.

Также в ДТЭК отметили, что отключения электроэнергии происходят в рамках графиков и учитывая ситуацию в энергосистеме, а также предоставленные лимиты для города.

Ранее в «Укрэнерго» напомнили, что потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений.

Если же применено более трех очередей графиков, то ограничения распространяются на большее количество потребителей.

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