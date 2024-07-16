Українцям розповіли про те, чого чекати від погоди найближчими днями.

Найближчими днями на всій території України триватиме аномальна спека, у деяких регіонах температура досягне +40 градусів.ʼОднак частину країни очікують грозові дощі, як повідомляє Український гідрометцентр.

У понеділок, 15 липня, дощі з грозами прогнозуються у західних областях, а також у Чернігівській та Сумській областях. Незважаючи на опади, тут також буде спекотно.

На заході прогнозується +32…+36, а у Чернігівській області, попри дощі, температура сягне до +38 градусів.

На решті території України очікується сонячна погода. Найвищі температури прогнозуються в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях, де термометри покажуть до +40 градусів. У вівторок, 16 липня, температура суттєво не зміниться, і в Україні збережеться спекотна погода. Цього дня дощі очікуються на заході та в Київській області.

До +40 градусів спека збережеться на півдні України. У центрі та на сході очікується +35…+39 градусів. У середу, 17 липня, на заході країни продовжаться дощі третій день поспіль. Опади також прогнозуються у Київській та Чернігівській областях. В інших регіонах залишатиметься сонячна погода.

Як і в попередні дні, у середу в Україні збережеться аномальна спека. На півдні буде до +40 градусів, у центрі та на сході синоптики прогнозують +37…+39.

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