Украинцам рассказали о том, чего ждать от погоды в ближайшие дни.

В ближайшие дни на всей территории Украины будет продолжаться аномальная жара, в некоторых регионах температура достигнет +40 градусов. Однако часть страны ожидают грозовые дожди, как сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник 15 июля дожди с грозами прогнозируются в западных областях, а также в Черниговской и Сумской областях. Несмотря на осадки, здесь тоже будет жарко.

На западе прогнозируется +32…+36, а в Черниговской области, несмотря на дожди, температура достигнет +38 градусов.

На остальной территории Украины ожидается солнечная погода. Высокие температуры прогнозируются в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, где термометры покажут до +40 градусов. Во вторник, 16 июля, температура не изменится, и в Украине сохранится жаркая погода. В этот день дожди ожидаются на западе и в Киевской области.

До +40 градусов жара сохранится на юге Украины. В центре и на востоке ожидается +35…+39 градусов. В среду, 17 июля, на западе страны продолжатся дожди третий день. Осадки прогнозируются в Киевской и Черниговской областях. В других регионах остается солнечная погода.

Как и в предыдущие дни, в среду в Украине сохранится аномальная жара. На юге будет до +40 градусов, в центре и востоке синоптики прогнозируют +37…+39.

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