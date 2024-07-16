Новая магнітна буря в липні все ближче.
Днями метеозалежні люди, пацієнти із серцево-судинними та неврологічними захворюваннями, вагітні жінки, літні люди та діти, а також люди із хронічними захворюваннями можуть відчути погіршення здоров’я.
Симптомами негативного впливу магнітної бурі є втома і слабкість, мігрень та головний біль, погіршення сну, дратівливість, тривожність і занепокоєння.
Також черз магнітні бурі може з’явитися біль у суглобах та м’язах, підвищитись артеріальний тиск.
Магнітні бурі у липні.
В дні магнітних бур спеціалісти радять уникати надмірних фізичних навантажень, не вживати алкоголь, не переїдати і відмовитись від паління.
Тим, хто сраждає на хронічні захворювання необхідно слідкувати за своїм станом і приймати ліки, призначені лікарем. Таким чином принаймі вдасться уникнути загострення.
У дні магнітних бур необхідно намагатися уникати стресу.
Під час магнітних бур люди найчастіше скаржаться на головний біль, слабкість і сильну втому, запаморочення, біль у суглобах та м’язах тощо.
Для того, щоб перенести магнітні бурі якнайлегше людям, що мають хронічні завхорювання, необхідно перевірити домашню аптечку на наявність всих необхідних ліків.
Магнітні бурі у липні.
Також в кожній домашній аптечці повинні бути ліки від головного болю, вітаміни, заспокійливі.
Під час магнітних бур, у липні в тому числі, необхідно дотримуватисб режиму сну. Тобто, лягати спати і вставати найкраще в один і той самий час щодня.
Якісний сон допомже організму справитися зі стресами і наслідками магнітниб бур для здоров’я.
Найближча магнітна буря у липні прогнозується на – 20-21 липня. Її сила, за словами фахівців, буде помірною.
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