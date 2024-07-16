Землю накриє нова магнітна буря, яка на тлі рекордної спеки, може стати для організму черговим серйозним випробовуванням.

Новая магнітна буря в липні все ближче.

Днями метеозалежні люди, пацієнти із серцево-судинними та неврологічними захворюваннями, вагітні жінки, літні люди та діти, а також люди із хронічними захворюваннями можуть відчути погіршення здоров’я.

Симптомами негативного впливу магнітної бурі є втома і слабкість, мігрень та головний біль, погіршення сну, дратівливість, тривожність і занепокоєння.

Також черз магнітні бурі може з’явитися біль у суглобах та м’язах, підвищитись артеріальний тиск.

Магнітні бурі у липні.

В дні магнітних бур спеціалісти радять уникати надмірних фізичних навантажень, не вживати алкоголь, не переїдати і відмовитись від паління.

Тим, хто сраждає на хронічні захворювання необхідно слідкувати за своїм станом і приймати ліки, призначені лікарем. Таким чином принаймі вдасться уникнути загострення.

У дні магнітних бур необхідно намагатися уникати стресу.

Під час магнітних бур люди найчастіше скаржаться на головний біль, слабкість і сильну втому, запаморочення, біль у суглобах та м’язах тощо.

Для того, щоб перенести магнітні бурі якнайлегше людям, що мають хронічні завхорювання, необхідно перевірити домашню аптечку на наявність всих необхідних ліків.

Магнітні бурі у липні.

Також в кожній домашній аптечці повинні бути ліки від головного болю, вітаміни, заспокійливі.

Під час магнітних бур, у липні в тому числі, необхідно дотримуватисб режиму сну. Тобто, лягати спати і вставати найкраще в один і той самий час щодня.

Якісний сон допомже організму справитися зі стресами і наслідками магнітниб бур для здоров’я.

Найближча магнітна буря у липні прогнозується на – 20-21 липня. Її сила, за словами фахівців, буде помірною.

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