До рекордної спеки, яка зараз панує в Україні, доєднається нова хвиля магнітних бур – коли чекати і як уберегтися.

Магнітні бурі, в тому числі і у липні, можуть спровокувати загострення тих хвороб, що вже існують. Стати причиною мігреней, поганого самопочуття, слабкості, знесилення. А також дратівливості, порушення сну, нудоти, втрати свідомості і підвищення кров’яного тиску.

Варто розуміти, що магнітні бурі ніяким чином не викликають захворювання, а лише відображають сумарний стан здоров’я. Магнітні бурі є природним явищем, на які ми реагуємо.

У дні магнітних бур лікарі радять покращувати свій спосіб життя. Зокрема, більше займатися спортом, перебувати на свіжому повітрі, пити достатню кількість води, зменшити вживання алкоголю та жирної і нездорової їжі, відмовитися від куріння.

Магнітні бурі у липні.

Також лікарі радять вживати овочі та фрукти, висипатися і чути сигнали організму про втому.

Людям, які страждають на хронічні захворювання необхідно мати у своїх аптечках всі необхідні ліки.

Крім того, у дні магнітних бур спеціалісти закликають використовувати натуральні засоби для підтримки здоров'я. Пити чай із ромашки, меліси або валеріани — напій із цих лікарських трав допоможе зняти нервове напруження і поліпшити сон.

Магнітні бурі у липні.

У дні магнітних бур, в тому числі у липні, необхідно уникати надмірних фізичних навантажень. Однак легка фізична активність у вигляді розминки або зарядки буде корисною і поліпшить самопочуття.

У липні очікується ще одна хвиля магнітної бурі – 20-21 липня. За словами спеціалістів, ця магнітна буря буде помірною.

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