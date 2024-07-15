К рекордной жаре, которая сейчас властвует в Украине, присоединится новая волна магнитных бурь – когда ждать и как уберечься.

Магнитные бури , в том числе и в июле, могут спровоцировать обострение уже существующих болезней. Стать причиной мигреней, плохого самочувствия, слабости, истощения. А также раздражительности, нарушения сна, тошноты, потери сознания и повышение кровяного давления.

Следует понимать, что магнитные бури никак не вызывают заболевания, а лишь отражают суммарное состояние здоровья. Магнитные бури являются природным явлением, на которое мы реагируем.

В дни магнитных бурь врачи советуют улучшать свой образ жизни. В частности, больше заниматься спортом, находиться на свежем воздухе, пить достаточное количество воды, снизить употребление алкоголя и жирной и нездоровой пищи, отказаться от курения.

Магнитные бури в июле.

Также врачи советуют употреблять овощи и фрукты, высыпаться и слышать сигналы организма об усталости.

Людям, страдающим хроническими заболеваниями необходимо иметь в своих аптечках все необходимые лекарства.

Кроме того, в дни магнитных бурь специалисты призывают использовать натуральные средства для поддержания здоровья. Пить чай из ромашки, мелиссы или валерианы – напиток из этих лекарственных трав поможет снять нервное напряжение и улучшить сон.

Магнитные бури в июле.

В дни магнитных бурь, в том числе в июле, необходимо избегать чрезмерных физических нагрузок. Однако легкая физическая активность в виде разминки или зарядки будет полезна и улучшит самочувствие.

В июле ожидается еще одна волна магнитной бури – 20-21 июля. По словам специалистов, эта магнитная буря будет умеренной.

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