Магнитные бури , в том числе и в июле, могут спровоцировать обострение уже существующих болезней. Стать причиной мигреней, плохого самочувствия, слабости, истощения. А также раздражительности, нарушения сна, тошноты, потери сознания и повышение кровяного давления.
Следует понимать, что магнитные бури никак не вызывают заболевания, а лишь отражают суммарное состояние здоровья. Магнитные бури являются природным явлением, на которое мы реагируем.
В дни магнитных бурь врачи советуют улучшать свой образ жизни. В частности, больше заниматься спортом, находиться на свежем воздухе, пить достаточное количество воды, снизить употребление алкоголя и жирной и нездоровой пищи, отказаться от курения.
Магнитные бури в июле.
Также врачи советуют употреблять овощи и фрукты, высыпаться и слышать сигналы организма об усталости.
Людям, страдающим хроническими заболеваниями необходимо иметь в своих аптечках все необходимые лекарства.
Кроме того, в дни магнитных бурь специалисты призывают использовать натуральные средства для поддержания здоровья. Пить чай из ромашки, мелиссы или валерианы – напиток из этих лекарственных трав поможет снять нервное напряжение и улучшить сон.
Магнитные бури в июле.
В дни магнитных бурь, в том числе в июле, необходимо избегать чрезмерных физических нагрузок. Однако легкая физическая активность в виде разминки или зарядки будет полезна и улучшит самочувствие.
В июле ожидается еще одна волна магнитной бури – 20-21 июля. По словам специалистов, эта магнитная буря будет умеренной.
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