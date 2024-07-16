Землю накроет новая магнитная буря, которая на фоне рекордной жары может стать для организма очередным серьезным испытанием.

Новая магнитная буря в июле все ближе.

На днях метеозависимые люди, пациенты с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, беременные женщины, пожилые люди и дети, а также люди с хроническими заболеваниями могут почувствовать ухудшение здоровья.

Симптомами отрицательного воздействия магнитной бури являются усталость и слабость, мигрень и головные боли, ухудшение сна, раздражительность, тревожность и беспокойство.

Также из-за магнитных бурь может появиться боль в суставах и мышцах, повыситься артериальное давление.

Магнитные бури в июле.

В дни магнитных бурь специалисты советуют избегать чрезмерных физических нагрузок, не употреблять алкоголь, не переедать и отказаться от курения.

Тем, кто страдает хроническими заболеваниями необходимо следить за своим состоянием и принимать лекарства, назначенные врачом. Таким образом, по крайней мере, удастся избежать обострения.

В дни магнитных бурь необходимо стараться избегать стресса.

Во время магнитных бурь люди чаще всего жалуются на головную боль, слабость и сильную усталость, головокружение, боли в суставах и мышцах и т.д.

Для того чтобы перенести магнитные бури легче всего людям, имеющим хронические заболевания, необходимо проверить домашнюю аптечку на наличие всех необходимых лекарств.

Магнитные бури в июле.

Также в каждой домашней аптечке должно быть лекарство от головной боли, витамины, успокаивающие.

Во время магнитных бурь, в июле в том числе, необходимо соблюдать режим сна. То есть, ложиться спать и вставать лучше всего в одно и то же время каждый день.

Качественный сон поможет организму справиться со стрессами и последствиями магнитных бурь для здоровья.

Ближайшая магнитная буря в июле прогнозируется на 20-21 июля . Ее сила, по словам специалистов, будет умеренной.

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