Эти напитки станут настоящим спасением во время аномальной жары, охватившей Украину – как их сделать рассказал известный врач диетолог.

Что пить во время жары, чтобы утолить жажду и помочь организму пережить аномальную температуру – на этот вопрос и ответила украинская врач диетолог Оксана Скиталинская.

Итак, во время жары необходимо пить все прохладное, добавив в воду немного соли. Особенно, если сильный процесс потоотделения.

«Можно ли горячий чай? Да, можно, чай помогает быстрее потеть и таким образом снижать температуру тела. Зеленый и черный, в каждом своя польза», - рассказала врач относительно того, что пить во время жары.

Что нужно пить в жару.

Для регидратации можно сделать самый простой раствор – Регидрон. По словам врача, можно делать несколько глотков в течение дня.

Такой электролитный раствор во время жары можно сделать и самому. Для этого берем стакан апельсинового сока (он является источником сахара и калия), добавляем ½ чайной ложки соли, а также 1 чайную ложку питьевой соды.

Этот раствор разбавляют водой до 1 литра.

«Пить по пол – одному стакану в течение дня», - говорит врач.

Также во время жары необходимо пить калий и магний – во время жары эти микроэлементы теряются и можно ощущать слабость. Употреблять можно в виде витаминов или добавок, или сделав простой отвар.

«Много калия в овощном отваре: просто отварили картошку, а воду не выливаете. Или запеченный картофель (охлажденный)», - рассказала врач диетолог.

Что нужно пить в жару.

Добавим, что для того, чтобы разнообразить потребление жидкости во время жары, в воду можно добавить лимон, кусочек огурца или каплю меда.

Также во время жары можно пить домашний лимонад или компот, но без сахара, отвары из ромашки, мяты, мелиссы, квас, но только домашний, не купленный в магазине.

Последние новости Украины:

Дайте хотя бы открыть холодильник: в "ДТЭК" отреагировали на страдания украинцев.

Новая магнитная буря вот-вот ударит: что обязательно должно быть в аптечке.

Эти напитки спасут от жары: Комаровский раскрыл нюанс, о котором знают немногие.