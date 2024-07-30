Магнітна буря сьогодні, 30 липня, в черговий раз перевірить людей, особливо метеозалежних, на витривалість - якою сили вона буде і скільки діб може тривати.

Магнітна буря червоного рівня накрила Землю, пише Politeka.net з посиланням на дані фахівців порталу «Meteoagent».

Зазначимо, що показник який характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі, називається K-індекс. Напередодні, 29 липня, магнітна буря була з К-Індексом 5, тобто червоного рівня, однак потім її сила почала зростати.

Магнітна буря сьогодні, 30 липня прогнозується з K-індекс 7 (червоний рівень).

Потім вона почне спадати і 31 липня, у середу, її сила послабиться до 6 балів однак це все одно означатиме червоний рівень.

Магнітна буря сьогодні, 30 липня.

До спокійного, зеленого рівня магнітна буря заспокоїться тільки у перших числах серпня.

Зазначимо, що у дні магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати біль в серці і м’язах, головні болі, слабкість, тривожність та інші перепади настрою.

У дні магнітних бур корисно їсти такі ягоди, овочі і фрукти:

Нектарини

Ожина

Малина

Виноград

Диня

Броколі

Ківі

Яблука

Спаржа

Баклажани

Часник

Горіхи

У дні підвищеної сонячної активності також радять зменшити фізичні та розумові навантаження, не знаходитись довго на сонці. Для під­тримування достатнього об'єму крові важливо пити щонай­менше півтора літра рідини.

Під час магнітних бур замість кави краще пити морси, трав'яні чаї і соки. Слід намагатися не перевтомлюватися та уни­кати стресів і конфліктів, стежити за артеріальним тиском та мати під рукою всі необхідні ліки. А при необхідності звертатися за допомогою лікарів.

Магнітна буря сьогодні, 30 липня.

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