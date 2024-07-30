Магнітна буря червоного рівня накрила Землю, пише Politeka.net з посиланням на дані фахівців порталу «Meteoagent».
Зазначимо, що показник який характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі, називається K-індекс. Напередодні, 29 липня, магнітна буря була з К-Індексом 5, тобто червоного рівня, однак потім її сила почала зростати.
Магнітна буря сьогодні, 30 липня прогнозується з K-індекс 7 (червоний рівень).
Потім вона почне спадати і 31 липня, у середу, її сила послабиться до 6 балів однак це все одно означатиме червоний рівень.
Магнітна буря сьогодні, 30 липня.
До спокійного, зеленого рівня магнітна буря заспокоїться тільки у перших числах серпня.
Зазначимо, що у дні магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати біль в серці і м’язах, головні болі, слабкість, тривожність та інші перепади настрою.
У дні магнітних бур корисно їсти такі ягоди, овочі і фрукти:
- Нектарини
- Ожина
- Малина
- Виноград
- Диня
- Броколі
- Ківі
- Яблука
- Спаржа
- Баклажани
- Часник
- Горіхи
У дні підвищеної сонячної активності також радять зменшити фізичні та розумові навантаження, не знаходитись довго на сонці. Для підтримування достатнього об'єму крові важливо пити щонайменше півтора літра рідини.
Під час магнітних бур замість кави краще пити морси, трав'яні чаї і соки. Слід намагатися не перевтомлюватися та уникати стресів і конфліктів, стежити за артеріальним тиском та мати під рукою всі необхідні ліки. А при необхідності звертатися за допомогою лікарів.
Магнітна буря сьогодні, 30 липня.
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