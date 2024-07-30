Магнитная буря сегодня, 30 июля, в очередной раз проверит людей, особенно метеозависимых, на выносливость – какой силы она будет и сколько суток может продолжаться.

Магнитная буря красного уровня накрыла Землю, пишет Politeka.net со ссылкой на данные специалистов портала Meteoagent.

Отметим, что показатель характеризующий геомагнитную активность и классифицирующую геомагнитную бурю, называется K-индекс. Накануне, 29 июля, магнитная буря была с К-индексом 5, то есть красного уровня, однако затем ее сила начала расти.

Магнитная буря сегодня, 30 июля, прогнозируется с K-индекс 7 (красный уровень).

Затем она начнет спадать и 31 июля, в среду, ее сила ослабнет до 6 баллов, однако это все равно будет означать красный уровень.

Магнитная буря 30 июля.

До спокойного зеленого уровня магнитная буря успокоится только в первых числах августа.

Отметим, что в дни магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать боль в сердце и мышцах, головные боли, слабость, тревожность и другие перепады настроения.

В дни магнитных бурь полезно есть такие ягоды, овощи и фрукты:

Нектарины

Ежевика

Малина

Виноград

Арбуз

Брокколи

киви

Яблоки

Спаржа

Баклажаны

Чеснок

Орехи

В дни повышенной солнечной активности также советуют снизить физические и умственные нагрузки, не находиться долго на солнце. Для поддержания достаточного объема крови важно пить не менее полутора литров жидкости.

Во время магнитных бурь вместо кофе лучше пить морсы, травяные чаи и соки. Следует стараться не переутомляться и избегать стрессов и конфликтов, следить за артериальным давлением и иметь под рукой все необходимые лекарства. А при необходимости обращаться за помощью врачей.

Магнитная буря 30 июля.

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