Магнитная буря красного уровня накрыла Землю, пишет Politeka.net со ссылкой на данные специалистов портала Meteoagent.
Отметим, что показатель характеризующий геомагнитную активность и классифицирующую геомагнитную бурю, называется K-индекс. Накануне, 29 июля, магнитная буря была с К-индексом 5, то есть красного уровня, однако затем ее сила начала расти.
Магнитная буря сегодня, 30 июля, прогнозируется с K-индекс 7 (красный уровень).
Затем она начнет спадать и 31 июля, в среду, ее сила ослабнет до 6 баллов, однако это все равно будет означать красный уровень.
Магнитная буря 30 июля.
До спокойного зеленого уровня магнитная буря успокоится только в первых числах августа.
Отметим, что в дни магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать боль в сердце и мышцах, головные боли, слабость, тревожность и другие перепады настроения.
В дни магнитных бурь полезно есть такие ягоды, овощи и фрукты:
- Нектарины
- Ежевика
- Малина
- Виноград
- Арбуз
- Брокколи
- киви
- Яблоки
- Спаржа
- Баклажаны
- Чеснок
- Орехи
В дни повышенной солнечной активности также советуют снизить физические и умственные нагрузки, не находиться долго на солнце. Для поддержания достаточного объема крови важно пить не менее полутора литров жидкости.
Во время магнитных бурь вместо кофе лучше пить морсы, травяные чаи и соки. Следует стараться не переутомляться и избегать стрессов и конфликтов, следить за артериальным давлением и иметь под рукой все необходимые лекарства. А при необходимости обращаться за помощью врачей.
Магнитная буря 30 июля.
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