Магнітна буря, що днями накрила Землю стала ще сильнішою – який прогноз на сьогодні, 27 липня, і якою буде геомагнітна активність і найближчі дні.

Магнітна буря, яка накрила Землю, а потім ослабла, знову стала сильнішою.

Згідно із прогнозом на 27 липня, магнітна буря у суботу буде сильнішою, ніж у попередній день.

Якщо магнітна буря 26 липня була 4-бальною (жовтий рівень), то сьогодні вона знову досягла К-індексу 5.

Це означає, що магнітна буря набула червоного рівня.

Магнітна буря 27 липня, прогноз

Саме червоного рівня магнітні бурі можуть мати вплив на самопочуття людей, і не тільки. За словами спеціалістів, залежно від потужності бурі та її К-індексу, можуть виникати збої у роботі супутників, GPRS, зв’язку.

У дні сильних магнітних бур люди найчастіше скаржаться на безсоння або навпаки сонливість, запаморочення, слабкість, також на стрибки артеріального тиску і навіть проблеми з серцево-судинною системою.

Мігнітні бурі не є причиною будь-яких захворювань, але, як впевнені деякі спеціалісти, можуть стати причиною загострення хвороб, які вже має людина.

Магнітна буря 27 липня, прогноз

Для того, щоб вберегти свій організм від негавтиного впливу магнітних бур лікарі радять не вживати багато кави і віддавати перевагу чистій воді або трав’яним чаям. У дні сильних магнітних бур також не варто випробовувати організм серйозними фізичними навантаженням і стресами.

Люди, які мають хронічні хвороби, повинні перевірити аптечки на вміст всіх необхідних ліків а також бути готовими при потребі звернутися за допомогою до лікарів.

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