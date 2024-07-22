Фахівці оприлюднили прогноз магнітних бур на найближчі дні липня – якої потужності вони очікуються та чи є привід для занепокоєння.

Прогноз магнітних бур на наступні дні опублікували фахівці Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Експерти, нагадаємо, вимірюють геомагнітну активність за шкалою від 0 до 9, а для позначення використовується планетарний К-індекс.

Якщо ж показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

Отже, сьогодні, у понеділок, 22 липня, магнітна буря зменшить свою потужність до К-індексу 4. Це жовтий рівень.

У вівторок, 23 липня, очікується, що сонячна активність буде на рівні К-індексу 2. Тобто, зеленого рівня.

Прогноз магнітних бур на 22-23 липня.

Нагадаємо, що при магнітних бурях деякі люди можуть скаржитись на головний біль, а також біль в суглобах та м’язах. Висока температура, підвищений тиск та безсоння, нудота і запаморочення, загальне нездужання – ці симптоми також можуть бути реакцією людини на магнітні бурі.

На думку деяких експертів, на магнітні бурі реагує близько 75% населення в усьому світі. При цьому кожна людина по-різному реагує на етапи перебігу самої бурі. Все залежить від індивідуальних особливостей людини.

Прогноз магнітних бур на 22-23 липня.

Вважається, що магнітні бурі впливають найбільше на жінок. Крім того, вони впливають на серцево - судинну систему та психо-емоційний стан людини.

У дні магнітних бур лікарі радять зменшити фізични навантаження, відмовитись від алкогольніх напоїв і паління, а також від шкідливої і важкої їжі.

Також під час магнітних бур необхідно намагатися не стресувати і не можна довго перебувати на сонці.

Останні новини України:

Магнітна буря все ближче: коли і що не можна робити.

Нова магнітна буря от-от вдарить: що повинно бути в аптечці.

Насувається небезпека: коли вдарять нові магнітні бурі у липні.