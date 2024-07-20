Україну накрила чергова магнітна буря – що потрібно знати, щоб пережити найближчи дні і як допомогти своєму організму.

Магнітна буря впливає на атмосферний тиск і через це деякі люди, особливо метеозалежні, люди у поважному віці, вагітні, а також люди, що мають хронічні хвороби, можуть відчувати погіршення свого стану.

Найпопулярніші скарги у дні магнітних бур – головний біль, слабкість, мігрені, порушення сну. Крім того, можуть загострюватися хвороби, відбуваються рецидиви.

Ліків від магнітних бур не існує, але є низка рекомендацій, які допоможуть пережити ці дні. На щастя, магнітна буря 20-21 липня очікується помірної сили.

Отже, полегшити свій стан під час магнітних бур можна завдяки повноцінному сну і його режиму – старайтеся лягами і вставати в один і той самий час. Саме якісний сон допоможе організму відновитись і краще справлятися з впливом магнітних бур.

Магнітна буря 20-21 липня.

Дієтологи також наполягають на тому, що в такі дні краще відмовитись нетільки від жирної їжі, а й від надто солоної і гострої.

Замість кави краще пити звичайну воду, трав’яні чаї.

Надмірні фізичні навантаження можуть погіршити самопочуття, але невеликі навпаки допоможуть. Наприклад, йога, кардіонавантаження. Додатково можна використовувати дихальні вправи, медитацію, аутотренінг та інші техніки, які допомогають заспокоїтись і розслабитися.

У раціон під час магнітних бур необхідно ввести якнайбільше сезонних ововчів і фруктів, свіжу зелень, цілісні злаки, різноманітні горіхи та насіння.

Магнітна буря 20-21 липня.

Звісно, все це необхідно робити з огляду на стан свого організму і алергічні реакції.

Отже збалансоване харчування, легка фізична активність і повноцінний відпочинок допоможуть знизити чутливість до негативного впливу магнітних бур.

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