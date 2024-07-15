Астролог склала прогноз на тиждень 15-21 липня і повідомила, яким він буде для представників всіх знаків Зодіаку, і чого слід остерігтися, щоб уникнути біди.

Згідно з прогнозом на тиждень з 15 по 21 липня 2024, наступні сім днів будуть активними, продуктивними, проте непередбчуваними.

«У понеділок-вівторок - точне з'єднання Марса з Ураном, яке ми відчуваємо вже днів 10. Тож перша половина тижня буде напруженою, травмонебезпечною та аварійною, емоційний стан – нестабільним», - попереджає астрологиня і авторка каналу з прогнозами «Scorpio».

А от у другій половині тижня можна буде видихнути. Пануватимуть гармонійній аспекти, які принесуть оптимізм, творче натхнення, цікаві ідеї, бажання та можливості для реалізації своїх планів.

«Закінчується цей тиждень Повнею, яка обіцяє бути дуже насиченою та результативною», - розповіла астролог.

Прогноз на тиждень з 15 по 21 липня 2024.

А от сьогоднішній день, 15 липня, як пророкують зірки, може виявитися з нелегких.

«Марс з'єднується з Ураном - зростає авантюризм, агресивність, знервованість, поспішність, нетерплячість, нещасні випадки. Разом з тим цей аспект символізує початок нового етапу, виникнення нових цілей та прагнень, підштовхує до руху вперед, до активних, іноді авантюрних та занадто ризикованих, бунтарських дій», - пояснює астрологиня.

Експерт радить представникам всіх знаків Зодіаку уникати поспішності, бути обачними при поводженні з електроенергією, слідкувати за здоров'ям, особливо за артеріальним тиском.

«Енергія буде нестабільною, проте Луна у Скорпіоні потребуватиме активності, яку чудово скидати у фізичні навантаження», - розповіла астролог.

Прогноз на тиждень з 15 по 21 липня 2024.

За словами астролога, можливі суперечки між жінками. Також 15 липня несприятливий період для покупок та для процедур краси.

«Юпітер у взаємодії з вузлами сприяє побудові планів на майбутнє», - додала астролог.

Зазначимо, що астрологи також попереджають про небезпеку авіаперельотів, екстремальних видів спорту на цьому тижні з 15 по 21 липня.

Експерти радять уникати ризикованих ситуацій, великих скупчень людей і бути обережними, приймаючи можливості, що з'являються, адже плата за бажений результат може виявитися надмірною.

Останні новини України:

Карти Таро обіцяють фінансовий успіх цьому знаку Зодіаку: розклад на липень.

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку: кому готуватися до поразки, а хто розпочне нове життя.

Розклад Таро на липень: на кого зі знаків Зодіаку чекають великі зміни.