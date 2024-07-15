Астролог составила прогноз на неделю 15-21 июля и сообщила, какой она будет для представителей всех знаков Зодиака, и чего следует остерегаться, чтобы избежать беды.

Согласно прогнозу на неделю с 15 по 21 июля 2024, следующие семь дней будут активными, продуктивными, однако непредсказуемыми.

«В понедельник-вторник – точное соединение Марса с Ураном, которое мы чувствуем уже дней 10. Так что первая половина недели будет напряженной, травмоопасной и аварийной, эмоциональное состояние – нестабильным», – предупреждает астролог и автор канала с прогнозами «Scorpio».

А вот во второй половине недели можно будет выдохнуть. Будут господствовать гармонические аспекты, которые принесут оптимизм, творческое вдохновение, интересные идеи, желания и возможности для реализации своих планов.

«Заканчивается эта неделя Полнолунием, которое обещает быть очень насыщенным и результативным», – рассказала астролог.

Прогноз на неделю с 15 по 21 июля 2024 года.

А вот сегодняшний день, 15 июля, как проро звезды, может оказаться не из легких.

«Марс соединяется с Ураном – растет авантюризм, агрессивность, нервозность, поспешность, нетерпеливость, несчастные случаи. Вместе с тем, этот аспект символизирует начало нового этапа, возникновение новых целей и стремлений, подталкивает к движению вперед, к активным, иногда авантюрным и слишком рискованным, бунтарским действиям», - объясняет астролог.

Эксперт советует представителям всех знаков Зодиака избегать поспешности, быть осмотрительными при обращении с электроэнергией, следить за здоровьем, особенно артериальным давлением.

«Энергия будет нестабильной, однако Луна в Скорпионе нуждается в активности, которую прекрасно сбрасывать в физические нагрузки», - рассказала астролог.

Прогноз на неделю с 15 по 21 июля 2024 года.

По словам астролога, возможны споры между женщинами. Также 15 июля неблагоприятный период для покупок и процедур красоты.

"Юпитер во взаимодействии с узлами способствует построению планов на будущее", - добавила астролог.

Отметим, что астрологи также предупреждают об опасности авиаперелетов, экстремальных видов спорта на этой неделе с 15 по 21 июля.

Эксперты советуют избегать рискованных ситуаций, больших скоплений людей и быть осторожными, принимая появляющиеся возможности, ведь плата за желаемый результат может оказаться чрезмерной.

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