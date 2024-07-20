Украину накрыла очередная магнитная буря – что нужно знать, чтобы пережить ближайшие дни и как помочь своему организму.

Магнитная буря влияет на атмосферное давление и поэтому некоторые люди, особенно метеозависимые, люди в почтенном возрасте, беременные, а также люди, имеющие хронические болезни, могут испытывать ухудшение своего состояния.

Самые популярные жалобы в дни магнитных бурь – головная боль, слабость, мигрени, нарушение сна. Кроме того, могут обостряться болезни, происходят рецидивы.

Лекарств от магнитных бурь не существует, но есть ряд рекомендаций, которые помогут пережить эти дни. К счастью, магнитная буря 20-21 июля ожидается умеренной силой.

Следовательно, облегчить свое состояние во время магнитных бурь можно благодаря полноценному сну и его режиму – старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время. Именно качественный сон поможет организму восстановиться и лучше справляться с воздействием магнитных бурь.

Магнитная буря 20-21 июля.

Диетологи также настаивают на том, что в такие дни лучше отказаться не только от жирной пищи, но и от слишком соленой и острой.

Вместо кофе лучше пить обычную воду, травяные чаи.

Чрезмерные физические нагрузки могут усугубить самочувствие, но небольшие наоборот помогут. К примеру, йога, кардионагрузка. Дополнительно можно использовать дыхательные упражнения, медитацию, аутотренинг и другие техники, помогающие успокоиться и расслабиться.

В рацион во время магнитных бурь необходимо ввести больше сезонных овощей и фруктов, свежую зелень, цельные злаки, разнообразные орехи и семена.

Магнитная буря 20-21 июля.

Конечно, все это необходимо делать, учитывая состояние своего организма и аллергические реакции.

Итак, сбалансированное питание, легкая физическая активность и полноценный отдых помогут снизить чувствительность к негативному воздействию магнитных бурь.

Последние новости Украины:

В "ДТЭК" сделали новое заявление: уменьшат ли отключение света из-за аномальной жары.

Теперь вы точно приготовите лучшую запеканку на завтрак: Сумская дала рецепт без муки и сахара.

Астролог предупредила, что ждет всех знаков Зодиака на этой неделе: 15-21 июля.