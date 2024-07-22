Специалисты обнародовали прогноз магнитных бурь на ближайшие дни июля – какой мощности они ожидаются и есть ли повод для беспокойства.

Прогноз магнитных бурь на последующие дни был опубликован специалистами Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Эксперты, напомним, измеряют геомагнитную активность по шкале от 0 до 9, а для обозначения используется планетарный индекс.

Если же показатель 5 и выше – это сильная магнитная буря.

Итак, сегодня, в понедельник, 22 июля, магнитная буря снизит свою мощность к К-индексу 4. Это желтый уровень.

Во вторник, 23 июля, ожидается, что солнечная активность будет на уровне К-индекса 2. То есть, зеленого уровня.

Прогноз магнитных бурь на 22-23 июля.

Напомним, что при магнитных бурях некоторые люди могут жаловаться на головные боли, а также боли в суставах и мышцах. Высокая температура, повышенное давление и бессонница, тошнота и головокружение, общее недомогание – эти симптомы также могут быть реакцией человека на магнитные бури.

По мнению некоторых экспертов, на магнитные бури реагируют около 75% населения во всем мире. При этом каждый человек по-разному реагирует на этапы протекания самой бури. Все зависит от индивидуальных особенностей человека.

Прогноз магнитных бурь на 22-23 июля.

Считается, что магнитные бури оказывают большее влияние на женщин. Кроме того, они влияют на сердечно – сосудистую систему и психо-эмоциональное состояние человека.

В дни магнитных бурь врачи советуют уменьшить физические нагрузки, отказаться от алкогольных напитков и курения, а также от вредной и тяжелой пищи.

Также во время магнитных бурь необходимо стараться не стрессовать и нельзя долго находиться на солнце.

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