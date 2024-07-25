У серпні українці продовжують сплачувати за доставку газу, причому тарифи варіюються від 0,38 до 2,39 гривні за кубічний метр залежно від регіону проживання.

Українці сплачують не тільки за спожитий газ, але й за його транспортування, що оформлено як окремий платіж, інформують у Нафтогазі.

Необхідність сплати за доставку газу у серпні

Більшість споживачів газу в Україні повинні сплачувати за його доставку. У серпні тарифи коливаються від 0,38 до 2,39 гривні за кубічний метр, залежно від області проживання.

Варто зазначити, що у густонаселених регіонах тарифи на доставку газу є нижчими. Таким чином, кінцева вартість транспортування газу залежить від місця проживання споживача.

Хто звільнений від сплати за доставку газу?

Громадяни, які не використовують газ, можуть не сплачувати за його доставку. Хоча платіжки їм надходять через підключення до газової мережі, вони можуть уникнути цих платежів, розірвавши договір з регулятором, що призведе до повного відключення від мережі.

Раніше Politeka також писала про те, що в «ДТЕК» повідомили українцям, чи можна сподіватися на те, що восени графіки відключення світла будуть м’якішими і якою буде зима, що насувається. Зокрема, в «ДТЕК» вважають, що для того, щоб пройти цю зиму кожен мешканець України повинен розраховувати на себе.

«Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас», - заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.