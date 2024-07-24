В «ДТЕК» повідомили українцям, чи можна сподіватися на те, що восени графіки відключення світла будуть м’якішими і якою буде зима, що насувається.

В «ДТЕК» зробили важливе попередження щодо відключення світла восени і взимку, пише Politeka.net.

Зокрема, в «ДТЕК» вважають, що для того, щоб пройти цю зиму кожен мешканець України повинен розраховувати на себе.

«Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас», - заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно зима пройде легше.

Також в «ДТЕК» уточнили, якою може бути ситуація із відключенням світла восени і взимку. За словами Сахарука, планується відновлення до жовтня цього року 60-70% зруйнованої російськими атаками теплової генерації. Однак це вдасться зробити за умови відсутності нових обстрілів.

«… Частково якась генерація повертається в роботу, а деякі блоки дуже важко пошкоджено, тому їх будуть відновлювати довше", - заявили в «ДТЕК».

В "ДТЕК" зробили нове попередження щодо відключень світла.

Окрім обладнання також дуже пошкоджені конструкції будівель. На станціях немає дахів, стін, тож взимку, за низьких температур обладнання, яке вдасться відновити, не працюватиме.

«Донори не фінансують роботи і не фінансують матеріали. А це зараз майже 70% вартості відновлення", - повідомив Сахарук.

Українці вже відреагували на слова виконавчого директора «ДТЕК» щодо ситуації зі світлом восени і взимку.

«Ну а на кого ще розраховувати в цій країні»,

«Потужно!»,

«З самого початку війни тільки на себе і доводиться покладатися»,

«Котел на дровах, буржуйка, газ у балонах, все ок»,

«Може і з оплатою за комунальні розраховувати лише на себе?»,

«То що світло вже не економити, хай на себе розраховують?».

В "ДТЕК" зробили нове попередження щодо відключень світла.

Додамо, що в «ДТЕК» оприлюднили графіки відключення світла на сьогодні, 24 липня.

Так, графік стабілізаційних відключень буде застосовуватись впродовж всієї доби. Однак є і приємні новини: наявної в системі потужності має вистачити, щоб не застосовувати світло-сірі зони відключень.

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