В роботі «Нової пошти» стався масштабний збій, проте, як виявилося, проблеми набагато серйозніші.

В «Новій пошті» підтвердили, що проблеми дійсно є. Також в компанії повідомили про причину збою.

«У нас стався технічний збій в роботі системи із обслуговування клієнтів у звʼязку із деякими програмними оновленнями», - запевнили в «Новій пошті».

Причини, запевняють в компанії вже з’ясовані. В «Новій пошті» також повідомили, коли відновиться робота.

«Найближчим часом», - підкреслили в «Новій пошті».

Однак дехто з клієнтів «Нової пошти» виявилися настільки незадоволені, що почали погрожувати компанії.

«Ви відповісте за цей збій, я не можу посилку відправити вже годину. Ну, держіться. Йду штурмовати ваше відділення», - попередила жінка на офіційній сторінці «Нової пошти» в Facebook.

Також люди повідомляють, що помітили проблеми ще раніше:

«Він стався у вас ще вчора, вже вчора були проблеми»,

«Тому що не треба економити на людях, як ви це любите робити, і тоді все буде у вас працювати».

Тим часом стало відомо, що проблеми відбуваютсья не тільки в роботі мережі «Нова пошта».

Так, збій стався в «Monobank». За попередньою інформацією, клієнти наразі не можуть створити банку для накопичень.

В «Monobank» прокоментували проблеми, заявивши про масштабний збій - "У всьому світі глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. Безліч компаній у нокдауні".

Проблеми виникають і у абонентів «Vodafone». За їхніми словами, ані здійснити дзвінок, ані відправити повідомлення.

Також повідомляється, що не працюють абсолютно всі комп'ютери з Windows, на яких встановлена ​​програма CrowdStrike.

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