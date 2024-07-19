В работе «Новой почты» произошел масштабный сбой, однако, как оказалось, проблемы гораздо серьезнее.

В "Новой почте" подтвердили, что проблемы действительно есть. Также в компании сообщили о причине сбоя.

«У нас произошел технический сбой в работе системы обслуживания клиентов в связи с некоторыми программными обновлениями», - заверили в «Новой почте».

Причины уверяют в компании уже выяснены. В Новой почте также сообщили, когда возобновится работа.

«В ближайшее время», – подчеркнули в «Новой почте».

Однако некоторые клиенты «Новой почты» оказались настолько недовольны, что начали угрожать компании.

«Вы ответите за этот сбой, я не могу посылку отправить уже час. Ну, держитесь. Иду штурмовать ваше отделение» , - предупредила женщина на официальной странице «Новой почты» в Facebook.

Также люди сообщают, что заметили проблемы еще раньше:

«Он случился у вас еще вчера, уже вчера были проблемы»,

«Так как не нужно экономить на людях, как вы это любите делать, и тогда все будет у вас работать» .

Тем временем стало известно, что проблемы происходят не только в работе сети «Новая почта».

Так, сбой произошел в «Monobank». По предварительной информации, клиенты не могут создать банку для накоплений.

В «Monobank» прокомментировали проблемы, заявив о масштабном сбое – "Во всем мире глобальный IT-сбой, связанный с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. Множество компаний в нокдауне".

Проблемы возникают и у абонентов Vodafone. По их словам, ни совершить звонок, ни отправить сообщение.

Также сообщается, что не работают абсолютно все компьютеры с Windows, на которых установлена ​​программа CrowdStrike.

Последние новости Украины:

"Киевстар", "Lifecell" и "Vodafone" вводят радикальные изменения: касается всех абонентов.

Перенос номера в "Lifecell" может обернуться серьезной проблемой.

Дайте хотя бы открыть холодильник: в "ДТЭК" отреагировали на страдания украинцев.