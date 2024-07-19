Деякі абоненти мобільного оператора «Vodafone» повідомляють про нові проблеми, які виникають під час спроб зателефонувати.

Так, з’явилися повідомлення, що в роботі оператора «Vodafone» спостерігаютсья проблеми.

«Ні зателефонувати, Ні написати», - повідомляють в низці Телеграм-каналів.

Деякі абоненти «Vodafone» підтвердили, що «так, не працює або майже немає зв’язку».

"Не працює",

"Vodafone не працює",

"Не можу подзвонити", - скаржаться абоненти "Vodafone".

Втім, дехто з абонентів стверджує, що в них зі зв’язком все гаразд.

Раніше стало відомо про масштабний сбій у «Нової пошти».

В «Новій пошті» вже підтвердили проблеми. Нова Пошта повідомила про технічні проблеми в роботі своєї системи через програмні оновлення

Компанія заявляє, що причини збою встановлено, і сервіс буде відновлено найближчим часом.

Також стало відомо про проблеми в роботі Sense Bank.

На даний момент Sense Bank підтвердив інформацію про незаплановану технічну перерву. Наразі не відображаються продукти, карти рахунків, перекахи та обмін валют, оплата послуг, покупка облігацій та автоцивілки, відкриття депозитів та кредитів, збірки та довідки.

Останні новини України:

Зв'язок зникає одразу: "Київстар" попередив абонентів про труднощі.

"Київстар" змінює умови для абонентів: до чого готуватися з 18 липня.

"Vodafone" попередив усіх абонентів про форс-мажор: як це впливає на зв'язок.