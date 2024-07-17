В телекомунікаційній компанії «Київстар» попередили всіх абонентів про складнощі, через які зв’язок дійсно може зникати.

Абоненти «Київстар» скаржаться на проблеми, які в них виникають на тлі масштабних відключень електроенергії.

Дехто повідомляє, що під час вимкнень залишається без Інтернету, інші скаржаться на поганий мобільний зв’язок або взагалі його відсутність. Задають питання, зокрема, чому «Київстар» повідомляє, що акумулятори мають живити станцію до 4 годин, але буває так, що зв'язок зникає одразу.

В «Київстар» вирішили пояснити, що відбувається зі зв’язком.

Згідно з повідомленням оператора, будь-якому акумулятору потрібен час, щоб підзарядитись, а саме — від 4 до 6 годин залежно від кількості встановлених АКБ. Для зарядження ДБЖ потрібно 8 годин безперебійної роботи.

«На жаль, наразі відключення світла мають непрогнозований характер, як за кількістю відключень протягом доби, так і за їхньою тривалістю. Тому деякі акумулятори не встигають заряджатись», - пояснюють в «Київстар».

Через це, пдікреслюють в «Київстар», телеком-оператори та провайдери фіксованого інтернету не завжди можуть забезпечити безперебійну роботу мережі, попри всі докладені зусилля.

В «Київстар» також повідомили, чому генератори не можна поставити на кожну базову станцію.

«Це технічно неможливо», - запевняють в компанії.

Зокрема, на дахах промислових та інших будівель, на локаціях, де, згідно з будівельними нормами, встановлювати бензинові чи дизельні генератори ні в якому разі не можна.

В "Київстар" також запевнили, що проблеми зі зв'язком під час блекаутів є в кожного оператора у будь-якому регіоні країни.

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