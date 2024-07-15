Мобільний оператор «Vodafone» зробив нову заяву, чи можуть клієнти компанії розраховувати на повернення коштів через проблеми, які виникають зі зв’язком на тлі відключень електроенергії.

Масштабні відключення електроенергії продовжуються по всій Україні і багато користувачів мобільним зв’язком та Інтернетом відчули на власному прикладі, як це, коли немає мобільної мережі або Інтернет-з’єднання.

Про проблеми повідомляють і абоненти «Vodafone». Деякі клієнти навіть запропонували компанії прийняти рішення щодо компенсацій.

«А ваша компанія не думає компенсувати гроші за відсутність послуги? Я щомісячно сплачуючи 280 грн, сподіваюсь на якісний інтернет та зв'язок! Але як тільки виключають світло водафон зникає…», - повідомив про свої проблеми один з абонентів «Vodafone» на сторінці компанії у Facebook.

В компанії надали роз’яснення щодо ситуації, яка склалася.

«Погіршення якості покриття дійсно неприємна ситуація, адже коли зникає електроживлення у місті, базові станції працюють на вбудованих акумуляторах. На превеликий жаль, ці батареї не здатні тримати заряд настільки довго, як би нам хотілось, тому в певних районах покриття може зникати», - повідомили в «Vodafone».

У такому випадку компанія радить своїм абонентам звернутись в особисті повідомлення на сторінці у Facebook.

«Також ви можете скористатись послугою «Національний роумінг», під’єднавшись до доступної мережі в ручному режимі», - радять у «Vodafone».

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