Масштабні відключення електроенергії продовжуються по всій Україні і багато користувачів мобільним зв’язком та Інтернетом відчули на власному прикладі, як це, коли немає мобільної мережі або Інтернет-з’єднання.
Про проблеми повідомляють і абоненти «Vodafone». Деякі клієнти навіть запропонували компанії прийняти рішення щодо компенсацій.
«А ваша компанія не думає компенсувати гроші за відсутність послуги? Я щомісячно сплачуючи 280 грн, сподіваюсь на якісний інтернет та зв'язок! Але як тільки виключають світло водафон зникає…», - повідомив про свої проблеми один з абонентів «Vodafone» на сторінці компанії у Facebook.
В компанії надали роз’яснення щодо ситуації, яка склалася.
«Погіршення якості покриття дійсно неприємна ситуація, адже коли зникає електроживлення у місті, базові станції працюють на вбудованих акумуляторах. На превеликий жаль, ці батареї не здатні тримати заряд настільки довго, як би нам хотілось, тому в певних районах покриття може зникати», - повідомили в «Vodafone».
У такому випадку компанія радить своїм абонентам звернутись в особисті повідомлення на сторінці у Facebook.
«Також ви можете скористатись послугою «Національний роумінг», під’єднавшись до доступної мережі в ручному режимі», - радять у «Vodafone».
Останні новини України:
"Київстар" оголосив про зміни в липні: стосується всіх абонентів.
Перенесення номеру до "Lifecell": з'ясувався неприємний нюанс.
Оператор "Vodafone" блокує номери: що потрібно знати абонентам.