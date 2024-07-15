Мобильный оператор Vodafone сделал новое заявление, могут ли клиенты компании рассчитывать на возврат средств из-за проблем, возникающих со связью на фоне отключений электроэнергии.

Масштабные отключения электроэнергии продолжаются по всей Украине и многие пользователи мобильной связью и Интернетом почувствовали на собственном примере, как это, когда нет мобильной сети или Интернет-соединения.

О проблемах сообщают и абоненты Vodafone. Некоторые клиенты даже предложили компании принять решение о компенсациях.

"А ваша компания не думает компенсировать деньги за отсутствие услуги? Я ежемесячно оплачивая 280 грн, надеюсь на качественный интернет и связь! Но как только выключают свет, водофон исчезает…», - сообщил о своих проблемах один из абонентов «Vodafone» на странице компании в Facebook.

В компании предоставили разъяснения по ситуации, которая сложилась.

«Ухудшение качества покрытия действительно неприятная ситуация, ведь когда исчезает электропитание в городе, базовые станции работают на встроенных аккумуляторах. К сожалению, эти батареи не способны держать заряд настолько долго, как бы нам хотелось, поэтому в определенных районах покрытие может исчезать», - сообщили в «Vodafone».

В таком случае компания рекомендует своим абонентам обратиться в личные сообщения на странице Facebook.

"Также вы можете воспользоваться услугой "Национальный роуминг", подключившись к доступной сети в ручном режиме", - советуют в Vodafone.

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