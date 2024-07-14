Мобільний оператор «Київстар» оновлює умови – важливі зміни для абонентів стануться вже найближчим часом, у липні.

У липні для абонентів «Київстар» станеться низка змін, про які вже почали пепереджати у компанії.

Так, з наступного тижня, з 19 липня для LOVE UA Світло, LOVE UA Пісня та LOVE UA Сила будуть уніфіковані умови послуги Роумінг як вдома.

В компанії «Київстар» пояснюють, що якщо залишок на рахунку абонента недостатній для оплати тарифу, він зможе отримати пакет інтернету 500 МБ за 20 грн у день користування.

«Після вичерпання МБ до кінця доби інтернет не тарифікується та надається зі швидкістю до 0,8 Мбіт/с. Якщо на рахунку менше ніж 20 грн — вартість 0,10 грн/МБ», - пояснюють в «Київстар». Інші умови послуги Роумінг як вдома не змінюються.

Крім того, один з тарифів «Київстар» закривається для підключення. Мова йде про тариф LOVE UA На максимум.

Як попереджають в «Київстар», цей тариф буде діяти для підключення до 17 липня.

Надалі зробити це буде неможна, томущо тариф закриваєтсья для підключення.

Нагадаємо, що LOVE UA На максимум – це тариф, який коштує 175 грн/4 тижні. В пакеті 15 ГБ мобільного інтернету, 2500 МБ мобільного інтернету у країнах Роумінг як вдома, Безлім на дзвінки на «Київстар», 150 хвилин на дзвінки на інші мобільні, міські та за кордон.

«Плата за тариф лишається як в Україні, а зв'язком автоматично можна користуватися у Польщі, Італії, Німеччині та ще 24 країнах», - нагадують в «Київстар» щодо «Роумінг, як вдома».

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