Мобильный оператор «Киевстар» обновляет условия – важные изменения для абонентов произойдут в ближайшее время, в июле.

В июле для абонентов «Киевстар» произойдет ряд изменений, о которых уже начали предупреждать в компании.

Так, на следующей неделе, с 19 июля для LOVE UA Свет, LOVE UA Песня и LOVE UA Сила будут унифицированы условия услуги Роуминг как дома.

В компании Киевстар объясняют, что если остаток на счету абонента недостаточен для оплаты тарифа, он сможет получить пакет интернета 500 МБ за 20 грн в день пользования.

«После исчерпания МБ до конца суток, интернет не тарифицируется и предоставляется со скоростью до 0,8 Мбит/с. Если на счету меньше 20 грн — стоимость 0,10 грн/МБ», - объясняют в «Киевстар». Остальные условия услуги Роуминг как дома не меняются.

Кроме того, один из тарифов "Киевстар" закрывается для подключения. Речь идет о тарифе LOVE UA На максимум.

Как предупреждают в «Киевстар», этот тариф будет действовать для подключения до 17 июля.

В дальнейшем сделать это будет невозможно, потому что тариф закрывается для подключения.

Напомним, что LOVE UA На максимум – это тариф, который стоит 175 грн/4 недели. В пакете 15 ГБ мобильного интернета, 2500 МБ мобильного интернета в странах Роуминг как дома, Безлим на звонки на Киевстар, 150 минут на звонки на другие мобильные, городские и за рубеж.

«Плата за тариф остается как в Украине, а связью автоматически можно пользоваться в Польше, Италии, Германии и еще 24 странах», - напоминают в «Киевстар» по поводу «Роуминг как дома».

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