В телекоммуникационной компании «Киевстар» предупредили всех абонентов о сложностях, из-за которых связь действительно может исчезать.

Абоненты «Киевстар» жалуются на проблемы, возникающие у них на фоне масштабных отключений электроэнергии.

Некоторые сообщают, что во время отключений остаются без Интернета, другие жалуются на плохую мобильную связь или вообще ее отсутствие. Задают вопрос, в частности, почему Киевстар сообщает, что аккумуляторы должны питать станцию ​​до 4 часов, но бывает так, что связь исчезает сразу.

В «Киевстар» решили объяснить, что происходит со связью.

Согласно сообщению оператора, любому аккумулятору нужно время, чтобы подзарядиться, а именно от 4 до 6 часов в зависимости от количества установленных АКБ. Для зарядки ИБП требуется 8 часов бесперебойной работы.

«К сожалению, сейчас отключения света носят непрогнозируемый характер, как по количеству отключений в течение суток, так и по их продолжительности. Поэтому некоторые аккумуляторы не успевают заряжаться», – объясняют в «Киевстаре».

Поэтому, подчеркивают в «Киевстар», телеком-операторы и провайдеры фиксированного интернета не всегда могут обеспечить бесперебойную работу сети, несмотря на все приложенные усилия.

В «Киевстар» также сообщили, почему генераторы нельзя поставить на каждую базовую станцию.

"Это технически невозможно", - уверяют в компании.

В частности, на крышах промышленных и других зданий, на локациях, где согласно строительным нормам устанавливать бензиновые или дизельные генераторы ни в коем случае нельзя.

В "Киевстар" также заверили, что проблемы со связью во время блекаутов есть у каждого оператора в любом регионе страны.

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