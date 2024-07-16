Телекомунікаційна компанія «Київстар» зробила важливе розъяснення абонентам щодо плати за мобильній зв’язок та Інтернет, коли ці послуги відсутні на тлі масштабних вимкнень світла.

В «Київстар» повідомили, чи повінен абонент сплачувати за тариф, якщо немає світла.

Згідно із повідомленням компанії, необхідність сплачувати за послуги «Київстар» зберігається.

«Оскільки ситуація з відключенням електроенергії виникла не з вини компанії, а через російську військову агресію та обстріли енергетичної інфраструктури (форс-мажорні обставини), то компенсація за відсутність зв'язку не передбачена і білінг продовжує працювати в автоматичному режимі», - наголосили в «Київстар».

Проте, підкреслюють в компанії, абоненти Домашнього Інтернету зможуть на час відключення світла безлімітно користуватись мобільним інтернетом від Київстар.

Також в компанії пояснили, чому в інших оператів зв’язок є у той момент, коли в «Київстар» немає.

«На жаль, проблеми зі зв'язком під час блекаутів є в кожного оператора у будь-якому регіоні країни», - запевнили в «Київстар».

Усе залежить від інтенсивності блекауту в конкретному регіоні та навантаження на мережу.

За високого навантаження, наголошують в «Київстар», акумулятори та ДБЖ розряджаються швидше.

Зазначимо, що абоненти «Київстар» продовжують скаржитись на проблеми.

«Хочу запитати чому через день немає інтернету за що я плачу? Оператор кидає трубку оце сервіс ). Рік назад розказували, що піднімають тарифи для того, щоб закупити генератори і акумулятори на випадок знеструмлення, щоб все безперебойно працювало, питаю у оператора де обіщене обладнання ,а відповідь тиша…»,

«Дали світло, але інтернету нема! Додзвонитися не можу!»,

«Чому при виникненні світла пропадає не лише інтернет, а й сам зв'язок. Не можна нікуди зателефонувати, лише екстрені виклики?», - пишуть абоненти на фіційній сторінці «Київстар» у Facebook.

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