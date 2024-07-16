Телекоммуникационная компания «Киевстар» сделала важное разъяснение абонентам относительно платы за мобильную связь и Интернет, когда эти услуги отсутствуют на фоне масштабных отключений света.

В «Киевстар» сообщили, должен ли абонент платить за тариф, если нет света.

Согласно сообщению компании, необходимость оплачивать услуги «Киевстар» сохраняется.

"Поскольку ситуация с отключением электроэнергии возникла не по вине компании, а из-за российской военной агрессии и обстрелов энергетической инфраструктуры (форс-мажорные обстоятельства), то компенсация за отсутствие связи не предусмотрена и биллинг продолжает работать в автоматическом режиме", - отметили в Киевстар».

Однако, подчеркивают в компании, абоненты домашнего интернета смогут на время отключения света безлимитно пользоваться мобильным интернетом от Киевстар.

Также в компании объяснили, почему у других оператов связь есть в тот момент, когда у «Киевстара» нет.

"К сожалению, проблемы со связью во время блекаутов есть у каждого оператора в любом регионе страны", - заверили в "Киевстар".

Всё зависит от интенсивности блекаута в конкретном регионе и нагрузки на сеть.

При высокой нагрузке, подчеркивают «Киевстар», аккумуляторы и ИБП разряжаются быстрее.

Отметим, что абоненты "Киевстар" продолжают жаловаться на проблемы.

«Хочу спросить почему через день нет интернета, за что я плачу? Оператор бросает трубку на этот сервис). Год назад рассказывали, что поднимают тарифы для того, чтобы закупить генераторы и аккумуляторы на случай обесточивания, чтобы все бесперебойно работало, спрашиваю оператора где обещанное оборудование, а ответ тишина…»,

«Дали свет, но интернета нет! Дозвониться не могу!»,

«Почему при возникновении света пропадает не только интернет, но и сама связь. Нельзя никуда позвонить, только экстренные вызовы? , - пишут абоненты на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

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