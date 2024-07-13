Так, абоненти незадоволені, що «Vodafone» змінює тарифи, але проблеми, зокрема, з мобільним Інтернетом, продовжуються.

«Ви підняли тарифи, і за що?! 1.Чому немає мобільного інтернету коли вимикають світло, а в Київстарі є? 2.Чому служба підтримки вашого разрекламованого додатку у неділю в 6.45 бреше, що " зараз зберігається черга для зв'язку зі спеціалістом"?»,

«Немає інтернету майже ніколи, це жах, от зараз в центрі міста, майже немає», - пишуть абоненти «Vodafone» на офіційній сторінці оператора у Facebook.

В компанії «Vodafone», відповідаючи на скарги, повідомили, що робота базових станцій напряму залежить від електроживлення. Усі об’єкти зв’язку «Vodafone» оснащені резервним живленням, та батареї теж мають свою ємність і потребують тривалого часу на перезарядження.

«Всі вузлові технічні майданчики та об’єкти мережі, від яких залежить надання послуг в національному масштабі, забезпечені основними та резервними системами живлення та пальним у достатніх обсягах, щоб працювати стабільно, у тому числі й в умовах тривалих блекаутів», - запевняють у «Vodafone».

Також, додають у «Vodafone»ускладнює роботу мережі перенавантаження під час відключень світла, коли усі мешканці району масово переходять з домашнього інтернету на мобільний.

В такі моменти мережа зазнає лавиноподібного зростання навантаження. Це призводить як до зниження швидкості у кожного споживача, так і до швидшого розрядження акумуляторних батарей базової станції.

Що ж до роботи операторів, то, як пояснюють у «Vodafone», час очікування з'єднання з оператором залежить від кількості абонентів, що звертаються одночасно.

Так, якщо звернень багато, виникає черга, що призводить до збільшення часу очікування.

Нагадаємо, нещодавно мобільний оператор Vodafone підвищив вартість своїх тарифів.

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