Мобильный оператор Vodafone предоставил абонентам разъяснения относительно проблем с услугами, которые могут наблюдать некоторые пользователи.

Так, абоненты недовольны, что Vodafone меняет тарифы, но проблемы, в частности, с мобильным Интернетом, продолжаются.

«Вы подняли тарифы, и за что? 1. Почему нет мобильного интернета, когда выключают свет, а в Киевстаре есть? 2. Почему служба поддержки вашего разрекламированного приложения в воскресенье в 6.45 лжет, что "сейчас сохраняется очередь для связи со специалистом"?» ,

"Нет интернета почти никогда, это ужас, вот сейчас в центре города, почти нет" , - пишут абоненты Vodafone на официальной странице оператора в Facebook.

В компании Vodafone, отвечая на жалобы, сообщили, что работа базовых станций напрямую зависит от электропитания. Все объекты связи «Vodafone» оснащены резервным питанием, батареи тоже имеют свою емкость и требуют длительного времени на перезарядку.

«Все узловые технические площадки и объекты сети, от которых зависит предоставление услуг в национальном масштабе, обеспечены основными и резервными системами питания и горючим в достаточных объемах, чтобы работать стабильно, в том числе и в условиях продолжительных блекаутов», - уверяют в « Vodafone».

Также, добавляют в Vodafone, усложняет работу сети перегрузки во время отключений света, когда все жители района массово переходят с домашнего интернета на мобильный.

В такие моменты сеть испытывает лавинообразный рост нагрузки. Это приводит как к снижению скорости у каждого потребителя, так и к более быстрому разряду аккумуляторных батарей базовой станции.

Что касается работы операторов, то, как объясняют в Vodafone, время ожидания соединения с оператором зависит от количества одновременно обращающихся абонентов.

Так, если обращений много, возникает очередь, что приводит к увеличению времени ожидания.

Напомним, что недавно мобильный оператор Vodafone повысил стоимость своих тарифов.

Последние новости Украины:

Подняли тариф на 100%: "Киевстар" объяснил, что происходит.

Перенос номера в "Lifecell": выяснился неприятный нюанс.

Номер телефона могут украсть: в "Киевстар" сделали объяснение.