Мобільний оператор «Київстар» надав своїм абонентам корисну інструкцію, як вони можуть приховати свій номер.

Для абонентів «Київстар» оновлюються умови додаткових послуг. Серед них і – Антивизначник номера.

Приховати свій номер абонент «Київстар» може при здійсненні дзвінка на інші мобільні.

Підключити цю послугу можна кількома способами - надіслати запит *100*07*2#, через «Мій Київстар», або ж зателефонувавши 477*32

«Дочекайтеся SMS із кодом підтвердження», - попереджають в «Київстар».

Як користуватися Антивизначником номеру в «Київстар» теж повідомили.

Так, щоб приховати номер слід набрати #31# перед номером абонента, якому телефонується.

«Після того, як підключили Антивизначника номера, наберіть #31# перед номером абонента, якому ви телефонуєте. Якщо в меню вашого телефона є опція «Заборона передачі свого номера», ви можете приховати свій номер не вводячи додаткові комбінації», - пояснюють в прес-службі «Київстар».

Щоб перевірити статус Антивизначника номера необхідно надіслати запит *100*07*1# або перейти у Мій Київстар.

Якщо є необхідність відключити Антивизначник номера, слід надіслати запит *100*07*3#, перейти у Мій Київстар, або зателефонувати 477*32.

Підключення послуги для того, щоб приховати номер безкоштовно. Але є плата за користування.

Після змін вартість послуги для абонентів передплати – 3, 30 грн на день. Для абонентів контракту Антивизначник номера — 90 грн/міс.

Однак всім, хто хоче приховати свій номер необхідно знати важливі нюанси – Антивизначник номера не працює, коли надсилається SMS. Тобто, у повідомленнях номер буде видно.

Крім того, «Київстар» не може гарантувати, що Антивизначник номера спрацює при здійсненні дзвінка на інші мережі.

Ще випадки, при яких номер буде все одно видно - в деталізованому рахунку абонента, якому надійшов виклик і якщо абонент, якому телефонується, користується послугою Супервизначник номера.

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