Мобильный оператор «Киевстар» предоставил своим абонентам полезную инструкцию, как они могут скрыть свой номер.

Для абонентов Киевстар обновляются условия дополнительных услуг. Среди них – Антиопределитель номера.

Скрыть свой номер абонент «Киевстар» может при совершении звонка на другие мобильные.

Подключить эту услугу можно несколькими способами - отправить запрос *100*07*2#, через «Мой Киевстар», или позвонив по телефону 477*32

«Дождитесь SMS с кодом подтверждения», - предупреждают в «Киевстаре».

Как пользоваться антиопределителем номера в «Киевстар» тоже сообщили.

Так для того, чтобы скрыть номер следует набрать #31# перед номером звонящего абонента.

«После подключения Антиопределителя номера наберите #31# перед номером абонента, которому вы звоните. Если в меню вашего телефона есть опция «Запрет передачи своего номера», вы можете скрыть свой номер, не вводя дополнительные комбинации», - объясняют в пресс-службе «Киевстар».

Чтобы проверить статус Антиопределителя, необходимо отправить запрос *100*07*1# или перейти в Мой Киевстар.

Если необходимо отключить Антиопределитель номера, следует отправить запрос *100*07*3#, перейти в Мой Киевстар, или позвонить по телефону 477*32.

Подключение услуги для того, чтобы скрыть номер бесплатно. Но есть плата за использование.

После изменений стоимость услуги для абонентов предоплаты – 3,30 грн в день. Для абонентов контракта Антиопределитель номера – 90 грн/мес.

Однако всем, кто хочет скрыть свой номер, необходимо знать важные нюансы – Антиопределитель номера не работает, когда отправляется SMS. То есть, в сообщениях номер будет виден.

Кроме того, Киевстар не может гарантировать, что Антиопределитель номера сработает при совершении звонка на другие сети.

Еще случаи, при которых номер будет все равно виден – в детализированном счете абонента, которому поступил вызов и если абонент, которому звонят, пользуется услугой Суперопределитель номера.

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