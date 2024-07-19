Так, появились сообщения, что в работе оператора Vodafone наблюдаются проблемы.
"Ни позвонить, Ни написать", - сообщают в ряде Телеграмм-каналов.
Некоторые абоненты Vodafone подтвердили, что «да, не работает или почти нет связи».
"Не работает",
"Vodafone не работает",
"Не могу позвонить", - жалуются абоненты Vodafone.
Впрочем, некоторые абоненты утверждают, что у них со связью все в порядке.
Ранее стало известно о масштабном сбое в «Новой почте».
В "Новой почте" уже подтвердили проблемы. Новая Почта сообщила о технических проблемах в работе своей системы через программные обновления
Компания заявляет, что причины сбоя установлены, и сервис будет восстановлен в ближайшее время.
Также стало известно о проблемах в работе Sense Bank.
На данный момент Sense Bank подтвердил информацию о незапланированном техническом перерыве. Пока не отображаются продукты, карты счетов, переводы и обмен валют, оплата услуг, покупка облигаций и автогражданки, открытие депозитов и кредитов, сборки и справки.
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