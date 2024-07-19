Некоторые абоненты мобильного оператора Vodafone сообщают о новых проблемах, возникающих при попытке позвонить.

Так, появились сообщения, что в работе оператора Vodafone наблюдаются проблемы.

"Ни позвонить, Ни написать", - сообщают в ряде Телеграмм-каналов.

Некоторые абоненты Vodafone подтвердили, что «да, не работает или почти нет связи».

"Не работает",

"Vodafone не работает",

"Не могу позвонить", - жалуются абоненты Vodafone.

Впрочем, некоторые абоненты утверждают, что у них со связью все в порядке.

Ранее стало известно о масштабном сбое в «Новой почте».

В "Новой почте" уже подтвердили проблемы. Новая Почта сообщила о технических проблемах в работе своей системы через программные обновления

Компания заявляет, что причины сбоя установлены, и сервис будет восстановлен в ближайшее время.

Также стало известно о проблемах в работе Sense Bank.

На данный момент Sense Bank подтвердил информацию о незапланированном техническом перерыве. Пока не отображаются продукты, карты счетов, переводы и обмен валют, оплата услуг, покупка облигаций и автогражданки, открытие депозитов и кредитов, сборки и справки.

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