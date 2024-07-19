Відбудуться зміни, які торкнуться абонентів мобільних операторів, які діють на території України, в тому числі «Vodafone», «Lifecell», «Київстар».

Зміни в мобільних мережах «Київстар», «Vodafone» і «Lifecell» відбудуться через посилення вимог, пише Politeka.net.

Так, згідно з новим розпорядженням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, оновлено вимоги до роботи базових станцій мобільних операторів.

Тепер мобільні оператори, згідно з новими вимогами, повинні забезпечити доступність зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 годин. Замість, як нагадаємо, 4 годин.

Крім того, впроваджується графік цих змін. Так, вимагається, щоб до 1 жовтня не менше 60% станцій операторів були забезпечені автономним резервним живленням. До 1 листопада ця цифра повинна бути - 70%.

До 1 грудня мобільні оператори повинні забезпечити автономним резервним живленням 80% станцій. Позначку у 100% оператори повинні досягти до 1 лютого 2025-го року.

Крім того, ще у цьому році, до 1 грудня щонайменше 25% базових станцій операторів, в тому числі «Київстар», «Lifecell», «Vodafone» у кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом палива або обладнані змінними акумуляторами для роботи протягом 72 годин.

Також слід знати, що з 1 вересня повинні мати можливість автономної роботи протягом 72 годин всі ключові об’єкти телекомунікаційної інфраструктури, включаючи міжнародні центри комутації, міжміські телефонні станції та національні точки обміну інтернет-трафіком.

Такі вимоги поширюються і на вузли спеціальних служб, що забезпечують роботу номерів 101, 102, 103, 104 та 112.

Зазначимо, що абоненти продовжують масово скаржитись на проблеми як з мобільним зв’язком, так і Інтернетом. Деякі клієнти мобільних операторів повідомляють, що залишаються без зв’язку одразу, як тільки вимикається світло.

Люди вимагають від мобільних операторів компенсацій або зниження тарифів.

«Ні інтернету, ні нормального звязку. Знижуйте тоді тариф»,

«Немає світла - Немає зв'язку та інтернету...»,

«Зв’язок зникає майже одразу, як вимикають світло», - скаржаться абоненти.

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