Произойдут изменения, которые коснутся абонентов мобильных операторов, действующих на территории Украины, в том числе Vodafone, Lifecell, Киевстар.

Изменения в мобильных сетях «Киевстар», «Vodafone» и «Lifecell» произойдут из-за ужесточения требований, пишет Politeka.net.

Так, согласно новому распоряжению Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, обновлены требования к работе базовых станций мобильных операторов.

Теперь мобильные операторы, согласно новым требованиям, должны обеспечить доступность связи при отключении электроэнергии в течение 10 часов. Вместо, как напомним, 4 часов.

Кроме того, вводится график этих изменений. Так требуется, чтобы до 1 октября не менее 60% станций операторов были обеспечены автономным резервным питанием. К 1 ноября эта цифра должна быть – 70%.

До 1 декабря мобильные операторы обязаны обеспечить автономным резервным питанием 80% станций. Отметку в 100% операторы должны достичь до 1 февраля 2025 года.

Кроме того, еще в этом году, до 1 декабря, по меньшей мере 25% базовых станций операторов, в том числе «Киевстар», «Lifecell», «Vodafone» в каждой области должны быть подключены к генераторам с запасом топлива или оборудованы сменными аккумуляторами для работы в течение 72 часов.

Также необходимо знать, что с 1 сентября должны иметь возможность автономной работы в течение 72 часов все ключевые объекты телекоммуникационной инфраструктуры, включая международные центры коммутации, междугородные телефонные станции и национальные точки обмена интернет-трафиком.

Такие требования распространяются и на узлы специальных служб, обеспечивающих работу номеров 101, 102, 103, 104 и 112.

Отметим, что абоненты продолжают массово жаловаться на проблемы, как с мобильной связью, так и с Интернетом. Некоторые клиенты мобильных операторов сообщают, что остаются без связи сразу, как только свет выключается.

Люди требуют от мобильных операторов компенсаций или снижения тарифов.

«Ни интернета, ни нормальной связи. Снижайте тогда тариф»,

«Нет света - Нет связи и интернета...»,

"Связь исчезает почти сразу, как выключают свет" , - жалуются абоненты.

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