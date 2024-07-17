В компанії «Lifecell» повідомили про проблему, з якою може стикнутися абонент, який хоче перенести номер.

Мобільний оператор «Lifecell», надаючи роз’яснення щодо перенесення номеру, попередив абонентів про можливу проблему і як у такому виадку необхідно діяти.

В компанії повідомили, що у перенесенні номеру до «Lifecell» можуть відмовити.

Відмовити абоненту може поточний оператор. В «Lifecell» пояснили, що, якщо поточний оператор абонента безпідставно відмовив у перенесенні номера або підключає послуги, які блокують перехід до lifecell («Збереження номера» та інші), з метою припинення порушень можна швидко подати автоматичну скаргу до Національного регулятора НКЕК.

Нагадаємо, що при перенесенні номера до Lifecell абонент повністю зберігає і номер, і код оператора.

Тобто, якщо номер абонента починається з 067, 097, 066, 050 чи інших цифр, то при перенесенні номеру до «Lifecell» все так і залишиться. Подати заявку можна онлайн або в магазині lifecell.

Перенести свій номер можна і до мереж інших операторів. Наприклад, до «Київстар». Подати заявку на перенесення номера онлайн чи в найближчому магазині Київстар.

Однак заявку про перенесення номеру також можуть відхилити. Наприклад, якщо номер заблоковано або заявки на перенесення номера подано кільком операторам водночас.

Номер заблоковано – ще одна причина, через яку у перенесенні номеру можуть відмовити.

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