Мобільний оператор «Lifecell» надав важливе роз’яснення щодо перенесення номеру мобільного телефону до цієї мережі.

В компанії «Lifecell» повідомили, чи можна перенести номер до мережі без відвідування магазину, пише Politeka.net.

Так, одна з користувачок мобільним зв’язком звернулася до «Lifecell» із питанням: «

«Як перейти на лайф, якщо номер не прив'язаний до банку. Чи можна просто прийти в магазин лайФ і перейти на вашу сім карту».

В «Lifecell» надали відповідь, як саме відбуваєтсья перенесення номеру.

Людина може або придбати новий номер lifecell або ж перенести номер від іншого мобільного оператора.

Якщо номер людини зареєстрований/не зареєстрований в мережі поточного оператора, можна подати заявку на портацію номера на офіційному сайті Lifecell або ж в магазині оператора.

«Вже через 4 робочі години Ви отримаєте смс з рішенням», - пояснили в «Lifecell».

Також можна безкоштовно отримати нову SIM-карту, на яку буде перенесений номер в магазині Lifecell.

Процедуру перенесення номеру до lifecell можна також здійснити без відвідування магазину. Для цього людині необхідно придбати будь-який стартовий пакет lifecell та ввести дані нової SIM-карти на сайті https://mnp.lifecell.ua/uk/ до дати перенесення.

«На цю карту буде перенесено номер», - надали роз’яснення в Lifecell.

Зазначимо, що дані в заявці на перенесення номеру до Lifecell мають співпадати з даними документу, за яким проведено ідентифікацію (реєстрацію) номера.

Під чс візиту до магазину Lifecell для перенесення номеру необхідно при собі мати телефон з номером, який людина хоче перенести, оскільки на нього надійде код підтвердження.

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