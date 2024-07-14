Мобильный оператор Lifecell предоставил важное разъяснение относительно переноса номера мобильного телефона в эту сеть.

В компании Lifecell сообщили, можно ли перенести номер в сеть без посещения магазина, пишет Politeka.net.

Так, одна из пользовательниц мобильной связью обратилась к «Lifecell» с вопросом:

«Как перейти на лайф, если номер не привязан к банку. Можно ли просто прийти в магазин ЛайФ и перейти на вашу семь карту».

В «Lifecell» предоставили ответ, как именно происходит перенос номера.

Человек может или приобрести новый номер lifecell или перенести номер от другого мобильного оператора.

Если номер человека зарегистрирован/не зарегистрирован в сети текущего оператора, можно подать заявку на портацию номера на официальном сайте Lifecell или в магазине оператора.

«Уже через 4 рабочих часа Вы получите смс с решением», – объяснили в Lifecell.

Также можно бесплатно получить новую SIM-карту, на которую будет перенесен номер в магазине Lifecell.

Процедуру переноса номера в lifecell можно также осуществить без посещения магазина. Для этого человеку необходимо приобрести любой стартовый пакет lifecell и ввести данные новой SIM-карты на сайте https://mnp.lifecell.ua до даты переноса.

"На эту карту будет перенесен номер", - предоставили разъяснения в Lifecell.

Отметим, что данные в заявке на перенос номера в Lifecell должны совпадать с данными документа, по которому проведена идентификация (регистрация) номера.

Во время визита в магазин Lifecell для переноса номера необходимо иметь телефон с номером, который человек хочет перенести, поскольку на него поступит код подтверждения.

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