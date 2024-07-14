В компании Lifecell сообщили, можно ли перенести номер в сеть без посещения магазина, пишет Politeka.net.
Так, одна из пользовательниц мобильной связью обратилась к «Lifecell» с вопросом:
«Как перейти на лайф, если номер не привязан к банку. Можно ли просто прийти в магазин ЛайФ и перейти на вашу семь карту».
В «Lifecell» предоставили ответ, как именно происходит перенос номера.
Человек может или приобрести новый номер lifecell или перенести номер от другого мобильного оператора.
Если номер человека зарегистрирован/не зарегистрирован в сети текущего оператора, можно подать заявку на портацию номера на официальном сайте Lifecell или в магазине оператора.
«Уже через 4 рабочих часа Вы получите смс с решением», – объяснили в Lifecell.
Также можно бесплатно получить новую SIM-карту, на которую будет перенесен номер в магазине Lifecell.
Процедуру переноса номера в lifecell можно также осуществить без посещения магазина. Для этого человеку необходимо приобрести любой стартовый пакет lifecell и ввести данные новой SIM-карты на сайте https://mnp.lifecell.ua до даты переноса.
"На эту карту будет перенесен номер", - предоставили разъяснения в Lifecell.
Отметим, что данные в заявке на перенос номера в Lifecell должны совпадать с данными документа, по которому проведена идентификация (регистрация) номера.
Во время визита в магазин Lifecell для переноса номера необходимо иметь телефон с номером, который человек хочет перенести, поскольку на него поступит код подтверждения.
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