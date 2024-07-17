В компании Lifecell сообщили о проблеме, с которой может столкнуться абонент, желающий перенести номер.

Мобильный оператор «Lifecell», предоставляя разъяснения по переноса номера, предупредил абонентов о возможной проблеме и как в таком случае необходимо действовать.

В компании сообщили, что в переносе номера в «Lifecell» могут отказать.

Отказать абоненту может текущий оператор. В «Lifecell» объяснили, что если текущий оператор абонента безосновательно отказал в переносе номера или подключает услуги, блокирующие переход к lifecell («Сохранение номера» и другие), с целью прекращения нарушений можно быстро подать автоматическую жалобу Национальному регулятору НКЭК.

Напомним, что при перенесении номера в Lifecell абонент полностью сохраняет и номер и код оператора.

То есть, если номер абонента начинается с 067, 097, 066, 050 или других цифр, то при перенесении номера в Lifecell все так и останется. Подать заявку можно онлайн или в магазине lifecell.

Перенести свой номер можно и в сети других операторов. Например, в «Киевстар». Подать заявку на перенос номера онлайн или в ближайшем магазине Киевстар.

Однако заявку на перенос номера также могут отклонить. Например, если номер заблокирован или заявки на перенос номера поданы нескольким операторам одновременно.

Номер заблокирован – еще одна причина, по которой в переносе номера могут отказать.

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