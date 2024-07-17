Врятуватися від спеки в умовах постійних відключень електроенергії можна – як саме розповіли в компанії «Yasno».

В компанії «Yasno» надали українцям низку корисних порад, як врятуватися від спеки в квартирі без кондиціонера. Адже увімкнути кондиціонер та будь-яку іншу техніку, що полегшить ситуацію, в умовах постійних відключень електроенергії стало неможливо.

Так, в «Yasno» розповідаючи, як врятуватись від спеки без кондиціонера, радять закривати вікна щільними шторами або жалюзі, щоб не проступало сонце. Також варто використовувати сонцезахисну плівку, яка відбиває промені.

Врятуватись від спеки без кондиціонера також допоможе вологе прибирання.

«Якщо є можливість, використовуйте вентилятор на акумуляторі», - радять в «Yasno» всім українцям, які страждають він аномальної спеки.

Як врятуватись від спеки без кондиціонера.

Ще одна порада від «Yasno» - коли буде світло заморозити воду у пляшкахю

«Щоб лід швидко не розтанув, додайте у воду сіль — 2 столові ложки на 1 літр води. Пляшки з льодом можна поставити перед вентилятором, також їх можна покласти в основний відсік холодильника, щоб довше зберігався холод», - розповіли в «Yasno».

Також для порятунку у спеку без кондиціонера в «Yasno» українцям пропонують періодично зволожувати повітря у кімнаті. Це можна робити за допомогою пульверизатору або невеличкого портативного зволожувача повітря, що працює від ноутбука через USB.

Відчинені вікна вночі – ще одна можливість полегшити ситуацію у дні екстремальної спеки.

Як врятуватись від спеки без кондиціонера.

Додамо, що у коментарях українці нагадали компанії «Yasno», що, наприклад, заморозити воду за ті дві години, що є світло, не виходить.

«А як заморозити воду ,якщо її дають разом зі світлом 2 години на день. За 2 години на день є світло , і це називається встигнути все за 2 години»,

«Особливо рекомендації заморозте солону воду коли світло вмикають на 2 години....».

В «Yasno», у свою чергу, заявили, що графіки відключень формують оператори системи розподілу за розпорядженням від НЕК «Укренерго».

«Через високий рівень дефіциту зараз можуть застосовуватись світло-сірі зони», - попередили в «Yasno».

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