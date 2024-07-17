Спастись от жары в условиях постоянных отключений электроэнергии можно – как рассказали в компании «Yasno».

В компании Yasno предоставили украинцам ряд полезных советов, как спастись от жары в квартире без кондиционера. Ведь включить кондиционер и любую другую технику, которая облегчит ситуацию, в условиях постоянных отключений электроэнергии стало невозможно.

Так, в Yasno рассказывая, как спастись от жары без кондиционера, советуют закрывать окна плотными шторами или жалюзи, чтобы не проступало солнце. Также следует использовать солнцезащитную пленку, отражающую лучи.

Спастись от жары без кондиционера также поможет влажная уборка.

«Если есть возможность, используйте вентилятор на аккумуляторе», – советуют в «Yasno» всем украинцам, страдающим от аномальной жары.

Как спастись от жары без кондиционера.

Еще один совет от «Yasno» – когда будет свет заморозить воду в бутылках

«Чтобы лед быстро не растаял, добавьте в воду соль – 2 столовые ложки на 1 литр воды. Бутылки со льдом можно поставить перед вентилятором, также их можно положить в основной отсек холодильника, чтобы дольше сохранялся холод», – рассказали в Yasno.

Также для спасения в жару без кондиционера в Yasno украинцам предлагают периодически увлажнять воздух в комнате. Это можно делать с помощью пульверизатора или небольшого портативного увлажнителя, работающего от ноутбука через USB.

Открытые окна ночью – еще одна возможность облегчить ситуацию в дни экстремальной жары.

Как спастись от жары без кондиционера.

Добавим, что в комментариях украинцы напомнили компании Yasno, что, например, заморозить воду за те два часа, что есть свет, не получается.

«А как заморозить воду, если ее дают вместе со светом 2 часа в день. За 2 часа в день есть свет, и это называется успеть все за 2 часа»,

«Особенно рекомендации заморозьте соленую воду, когда свет включают на 2 часа....» .

В Yasno, в свою очередь, зявили, что графики отключений формируют операторы системы распределения по распоряжению от НЭК «Укрэнерго».

«Из-за высокого уровня дефицита сейчас могут применяться светло-серые зоны», – предупредили в Yasno.

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