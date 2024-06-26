В «Yasno» повідомили українцям про ще одне обмеження, яке діє через дуже важку ситуацією з генерацією електроенергії.

В «Yasno», звертаючись до українців, підкреслили, що кожен зараз може допомогти енергетикам.

Для цього, кажуть в компанії, необхідно споживати електроенергію ощадливо.

«Після годин відключень не вмикайте одразу кілька потужних приладів,» - закликають в «Yasno» споживачів, додаючи, що енергетики продовжують виконувати свою роботу, щоб у домівках було світло.

Також в «Yasno» нагадали, що графіки відключень електроенергії формують оператори системи розподілу, виключно за вказівками НЕК «Укренерго».

Відключення електроенергії потрібні, щоб дати змогу енергетикам відновити те, що руйнує ворог, та запобігти масштабним аваріям на електромережах.

«Під час відключень світла експорт електроенергії заборонено», - запевнили в «Yasno».

Додамо, що в «Yasno» прогнозують, що у найближчі шість-вісім тижнів ситуація зі світлом буде складною. Так, за словами гендиректора компанії Yasno Сергія Коваленка, внутрішньої генерації електроенергії не вистачає настільки, що навіть імпорт, який на максимумі, не вирішує цю проблему.

Окрім проблем з генерацією, додається зростання споживання.

«Графіки, як і біла, сіра та чорна зони, так і залишатимуться. Для планування життя слід виходити з того, що в сірих зонах світла не буде", - попередив Коваленко.

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